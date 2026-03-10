フィギュアスケート女子の樋口新葉選手が9日、自身のSNSを通じて現役引退を正式に発表しました。樋口選手は2022年北京五輪の団体で銀メダルを獲得しました。北京五輪やホームリンクでの写真とともに、「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました。今日は3月9日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝