花粉症は本当に煩わしいものですが、症状に苦しむ人が増えている今、「共通の話題のひとつ」と考えれば、恋のきっかけになるかもしれません。花粉症を味方につけて異性との距離を縮めるためには、どんなことをするといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「花粉症をきっかけに男子との心の距離を縮める『ウルトラC』」をご紹介します。【１】「今日ひどいよね」と花粉症の辛さを共有