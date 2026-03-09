【ワシントン＝中根圭一】イランの反撃で戦死した米兵のうち６人の遺体が７日、米デラウェア州のドーバー空軍基地に移送され、トランプ米大統領が出迎えた。同基地などによると、死亡した６人は２０〜５４歳の陸軍予備役で、アイオワ州デモインに拠点を置く部隊に所属。食料や燃料、弾薬などの兵たん業務を担当していた。今月１日にクウェートの米軍施設でイランによる無人機攻撃を受け、死亡した。トランプ氏はバンス副大統