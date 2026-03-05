日本時間3月5日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。今大会も、NPB12球団に所属する外国人選手たちが、他国の代表選手として戦う。侍ジャパンと同じPOOL Cでは、チャイニーズ・タイペイにソフトバンクの徐若熙（ソフトバンク）、張峻瑋（ソフトバンク）、古林睿煬（日本ハム）、孫易磊（日本ハム）、林安可（西武）がいる。今季からソフトバンクに加入した徐若熙は、チャイニーズ・タイペイのエース