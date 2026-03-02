コメンテーターの玉川徹氏が２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。アメリカの軍事行動に「最悪の選択をしたんじゃないかって思いますね」と指摘した。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃で、最高指導者ハメネイ師が殺害されるなど、中東情勢が緊迫している。玉川氏はアメリカがイランに対して取れる選択肢の中で「最悪の選択をしたんじゃないかって思いますね」と指摘する