ひとことで“夫婦”と言っても形はさまざま。旦那さんが主導権を持っている夫婦もあれば、妻が大黒柱である夫婦もいます。友人みたいな夫婦もいれば、親子のような夫婦もいる。人の数だけ夫婦の形があって然るべきなのに、なぜか型にはめたがる人はいつまで経っても後を絶たないようで……。『“夫婦は妻が強い方がうまくいく”。このようなことを言う人が苦手。やれ夫婦喧嘩は夫が折れろだの、旦那さんは奥さんの尻に敷かれた方が