【ポケットモンスター 赤・緑】 1996年2月27日 発売 任天堂（製造・販売は任天堂、開発はゲームフリーク）より1996年2月27日に発売されたゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」（以下、「ポケモン 赤・緑」）が、本日2026年2月27日で30周年という記念すべき日を迎えた。 30年。文字にしてしまうとたったの三文字だが、この歳月はあまりにも