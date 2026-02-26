【エルサレム＝福島利之】インドのナレンドラ・モディ首相が２５日、イスラエルを訪問し、インドの首相として初めて国会で演説し、両国の緊密な連携をアピールした。両国間では２６日に安全保障や貿易を巡る協定が交わされる予定だ。モディ氏は演説で、２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスによる奇襲に触れ、「インドはこの瞬間も、この先も確信を持ってイスラエルと共に立つ」と述べた。「防衛と安全保障は重要な柱だ」