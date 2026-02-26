長野県小谷村のつがいけマウンテンリゾートで先月３０日、女性がリフトに宙づりとなり死亡した事故で、女性がリフトから降車できず、宙づりの状態で約１７メートル進んだところでリフトが緊急停止したことが２４日、国土交通省北陸信越運輸局への取材でわかった。同局が事故発生直後に運営会社の「栂池ゴンドラリフト」から報告を受けたという。同局によると、女性は雪面から約８メートルの高さの地点で宙づりとなり、雪面に女