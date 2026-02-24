Netflix発の長編アニメ「超かぐや姫！」の公式Xが24日に更新され、関連場所への訪問についてマナーの遵守を呼びかける声明を発表した。公式Xに「『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い」と題した声明が掲載され、「『超かぐや姫！』を応援いただきありがとうございます。本作品に関連のある場所へご訪問される皆さまに大切なお願いがございます。これらの場所は地域の方々の大切な生活の場になりますので、以下の