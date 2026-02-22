◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。今合宿初の対外試合で13―3と快勝した。8―2の5回裏開始前には強い雨が降り始め、グラウンドにシートがかぶせられ試合は一時中断となった。その後試合は再開されたものの再び雨が強まったた