打率、打点はリーグトップで本塁打は同2位と、ほぼ三冠王の成績で前半戦を終えた阪神の主砲・サトテルこと佐藤輝明（26）。球宴でもホームランを放って存在感を見せたが、関係者の注目は別のところにあったという。阪神OBが言う。【写真】腰の入った豪快なスイングをする佐藤輝明「サトテルは昨オフの契約更改が越年と難航したが、理由はポスティングによるメジャー移籍の問題。今オフの移籍容認を求めるサトテル側と球団の主張