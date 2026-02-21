女優の郄石あかり（23）が21日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。自身がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。今回は「ばけばけ特大のファン感謝祭」と題して、物語の舞台のひとつでもある島根県にある出雲市民会館から放送した。客席からこの日のゲストで松野トキ役・郄石が「ただいまー！」と登場し会場を沸かせた。7日に同作のク