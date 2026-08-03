タレントのバカリズムが１日、フジテレビ「指原千夏」で、来年のＮＨＫ朝ドラ「巡るスワン」の脚本の進捗状況を明かした。バカリズムは「今は朝ドラ書いてます」というと、若槻千夏は大興奮。「よろしくお願いします！」と出演を熱望し、指原莉乃も「さすがに見ます。絶対見ます」と伝えた。どんな内容なのかと聞かれ、長野県の諏訪地方の警察署の生活安全課が舞台と説明。主演は森田望智で「逮捕とかあるわけじゃなく、犯罪