»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¤ËÊä½õ¶â¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡Ö½¤³Ø±ç½õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³ó¶¨²ñ¥é