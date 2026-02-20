近年人気が再燃中の「編み物」。じつは脳の働きにも効果的であるのを知っていましたか？そこで今回は、医学博士の川島隆太さんに、脳活として効果的な「編み物」の仕方を教えてもらいました。編み物は、気軽に始められて続けやすいのも魅力。川島先生の回答やESSE読者の編み活には、毎日の暮らしに取り入れたくなるヒントが満載です！編み物で鍛えて「老けない脳」をつくる『編み物で脳を鍛える 脳活編み物』（自由国民社刊）と