2004年に発売されたゲーム『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』（ポケモンFRLG）が、Nintendo Switchで2月27日に配信されることが発表された。通常版は2000円だが、特別版は1万9800円となっている。【写真】センス抜群！オシャレな「ガラス製モンスターボールオブジェ」同ゲームは、シリーズ初代『ポケモン赤・緑』（1996年発売）のリメイク作品で、ゲームボーイアドバンスにて2004年に発売。今回配信され