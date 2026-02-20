全国のインフルエンザの感染者数は、3週連続の警報レベル超えとなりました。厚生労働省によりますと、今月9日から15日までの1週間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり41.44人となりました。前の週からわずかに減りましたが、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準である30人を3週連続で超えています。最も多かったのは、大分県の64.43人で、埼玉県、鹿児島県では同じく60人を