お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が19日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。福岡吉本時代の苦い思い出を振り返った。華丸は若手時代を振り返り「“おい、腐れ芸人！ロケ行くぞ”って言われてたよね」とスタッフらからのぞんざいな扱いを苦笑いで回顧。大吉「テレビ局のディレクターにね（笑）“おい、ごみ芸人！”って」と返した。華丸は「スタジオ込みのギャラ5000円やった