四国化成HDとJMTCキャピタル合同会社の会見高松市 化学品と建材を手掛ける香川県丸亀市の四国化成ホールディングスがベンチャー企業などに投資するファンドを共同で立ち上げます。 ファンドを創設するのは丸亀市の四国化成ホールディングスと、東京の化学メーカー日本材料技研の子会社であるJMTCキャピタル合同会社です。 2026年7月に「SHIKOKUイノベーションファンド」を創設