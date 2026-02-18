ディズニー・アニメーション映画「おしゃれキャット」の人気キャラクター『マリー』をデザインに取り入れた猫用グッズシリーズの2026年春夏コレクションが、2026年2月13日（金）から順次、全国の「ペットパラダイス」店舗およびオンラインショップにて販売を開始した。＞＞＞コレクションをチェック！（写真8点）2026年春夏コレクションでは、『マリー』の象徴カラーであるピンクを基調に、ブラックをアクセントに用いたアイテムが