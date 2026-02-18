ダルビッシュが気付いた変化「3年前はみんな何を見ていいかわからない」野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーとして宮崎合宿に参加しているダルビッシュ有投手（パドレス）が18日、合宿4日目を終えた。取材に応じ、2023年の前回大会からの変化を実感していることを語った。前回大会は選手として世界一。合宿中は2023年大会で共に戦った高橋宏斗投手（中日）、宮城大弥投手（オリックス）、伊藤大海投手（日本ハム）ら