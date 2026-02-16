シンプルで使い勝手のよい無印良品。「収納用品をはじめ、食品や掃除道具などのいろいろな分野で愛用しているというのは、ふき掃除で福を呼ぶ「拭く活」アイデアでも人気のヤスキチさん（40代・整理収納アドバイザー）。ここでは、ヤスキチさんが選ぶ「収納用品のベスト3」をご紹介。シリーズで使えば、ふきやすい環境が整い、統一感のあるインテリアにもなりますよ。※ この記事は『拭く活』（主婦と生活社刊）を一部抜粋・再構成