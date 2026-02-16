シンプルで使い勝手のよい無印良品。「収納用品をはじめ、食品や掃除道具などのいろいろな分野で愛用しているというのは、ふき掃除で福を呼ぶ「拭く活」アイデアでも人気のヤスキチさん（40代・整理収納アドバイザー）。ここでは、ヤスキチさんが選ぶ「収納用品のベスト3」をご紹介。シリーズで使えば、ふきやすい環境が整い、統一感のあるインテリアにもなりますよ。

※ この記事は『拭く活』（主婦と生活社刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】おしゃれ見えする「ワイヤーバスケット」

3位：「ステンレスワイヤーバスケット1」

おしゃれな見た目でしっかりとしたつくりのステンレス製のワイヤーバスケットです。わが家では、洗面所ではタオルや下着を、パントリーでは小物を、廊下の可動棚では本を入れてと、大活躍しています。

中身が見えるから、ラベリングの必要がありません。持ち手つきなので、ふくときに取り出しやすいのもいいところです。また、中にホコリがたまらず掃除する手間もなく、使い勝手も抜群。スタッキングできるのもうれしいポイントです。

・ステンレスワイヤーバスケット1 約幅26×奥行18×高さ18cm

2位：「ポリプロピレン 小物収納ケース」

高さだけが違う大中小のサイズ展開があるポリプロピレン製の小物収納ケースです。端が凹凸になっているから、重ねて置いてもジャストフィット。定番商品なので、必要なときに買い足しができて重宝しています。

わが家では、ラベリングをして、パントリーやクローゼットで見せたくないものを収納しています。シンプルな見た目もお気に入り。ただし、引き出しが重さで下がってしまうことがあるので、手前には軽いものを入れる必要があります。

・ポリプロピレン 小物収納ケース 大：約幅26×奥行37×高さ17.5cm（ホワイトグレー）

1位：「スチロール仕切りスタンド」

本や雑誌、書類などの整理用に販売されているものですが、お皿をしまうのに活用しています。仕きり幅が広いスタンドには高さがあるお皿を、狭いスタンドには薄いお皿を立てて収納。

このスタンドを使えば、どこにどんなお皿があるのかがひと目でわかり、出し入れしやすくて便利です。整理収納アドバイザーの友人がやっている方法を、わが家にも取り入れました。奥行きが同じできれいに並ぶので、見た目もすっきりしておすすめです。

・スチロール仕切りスタンド・ホワイトグレー 3仕切・小・約210×135×160mm

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください