韓国のタレント、ノ・ホンチョルが、アフリカのタンザニアで、眠っているライオンの横で撮った写真を投稿したところ「動物虐待」論争に巻き込まれた。ライオンが薬物を飲まされて眠っているのではないかという指摘が出たためだ。ノ・ホンチョルは自身のインスタグラムに「眠っているライオンの毛先に触れてみる」と綴り、タンザニアのサファリパークである「サーバル・ワイルドライフ（Serval Wildlife）」を訪問した際の写真を掲