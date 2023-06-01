チェルシーFWムドリクのドーピング停止処分が解除、即時競技復帰が決定SOCCER KING

チェルシーFWムドリクのドーピング停止処分が解除、即時競技復帰が決定

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • チェルシー所属ウクライナ代表FWムドリクの出場停止が解除された
  • ドーピング規則違反自体は認めつつ、CASでの和解により即時復帰が可能に
  • 移籍金約128億円で加入した同選手は公式戦73試合で10ゴールを記録している
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