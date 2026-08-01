オールスターゲーム明けの後半戦スタート前、“ゾンビたばこ”騒動の尾を引いていた広島東洋カープがついに動いた。矢野雅哉選手（27）と前川誠太選手（23）に家宅捜索が入ったことを公表し、7月30日に両選手の一軍登録を抹消したのだ。【写真】羽月隆太郎ら仲良し「３選手」とゴルフを楽しんだ広島・矢野雅哉2026年シーズンのキャンプイン直前、元カープの羽月隆太郎氏（26）が指定薬物「エトミデート」、いわゆる“ゾンビた