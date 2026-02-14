ESSEonlineに掲載された記事のなかから、今読みたい人気記事をピックアップ！フランス人は毎朝ベッドメーキングを行い、洗面台を水滴1つなくふき上げます。さらに、キッチン回りはスポンジと麻のクロスで2度ぶきするそう。フランス文化研究者・翻訳家のペレ信子さんが、幼い頃から習慣づいたフランスの「掃除意識」についてレポートします。※ 記事の初出は2024年6月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。フランス人は自室を「城」