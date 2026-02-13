プレナス（東京都中央区）が展開する弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、「こだわりの美味！中華フェア」第2弾として、新商品「黒酢酢豚＆春巻弁当」を2月18日に販売開始します。【写真】圧倒的ボリューム感！中華デラックス＆“肉2倍”黒酢酢豚弁当も！新商品は、店内で揚げた豚もも肉とタマネギに2色のピーマンを合わせ、まろやかな酸味と甘味を効かせたコクのあるタレを絡めて仕上げたメニュー。酢豚のタレ