プレナス（東京都中央区）が展開する弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、「こだわりの美味！中華フェア」第2弾として、新商品「黒酢酢豚＆春巻弁当」を2月18日に販売開始します。

【写真】圧倒的ボリューム感！ 中華デラックス＆“肉2倍”黒酢酢豚弁当も！

新商品は、店内で揚げた豚もも肉とタマネギに2色のピーマンを合わせ、まろやかな酸味と甘味を効かせたコクのあるタレを絡めて仕上げたメニュー。酢豚のタレは、米黒酢と穀物酢にリンゴ果汁を加え、豊かな風味を引き立てながらも後味はすっきりと軽やかに楽しめます。酸味と甘味のバランスを追求し、白米が進む味わいに。

春巻は、タケノコ、豚肉、キクラゲ、ニンジン、ニラ、春雨、シイタケの7品目の具材を使用し、中はとろりと、皮はパリッと香ばしく仕上げた具沢山の一品になっています。

価格は690円（以下、税込み）です。黒酢酢豚に加え、春巻や「焼売（シューマイ）」など、中華の多彩な味わいを一度に楽しめる「中華デラックス弁当」（750円）、肉が2倍になった「W黒酢酢豚弁当（肉2倍）」（820円）も同時に販売されます。

第1弾では、「中華あんかけごはん」（670円）を含む「中華あんかけシリーズ」全4種が登場しました。