独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、セブン-イレブンの豚ラーメン用極太麺にペヤングソースを絡めた「ワシワシペヤング」！【写真】「ワシワシペヤング」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・ペヤング ソースやきそば超大盛（まるか食品）1個・豚ラーメン用極太