北朝鮮の権力中枢で、静かだが決定的な変化が進行している。韓国国家情報院（国情院）が12日、国会に報告した内容の中で、金正恩総書記の娘・金ジュエ氏が1月1日の錦繡山（クムスサン）太陽宮殿参拝の際、「センター」を占めた事実に強い関心を示した。そこには、単なる家族同行では説明しきれない、後継者演出の核心が浮かび上がる。錦繡山太陽宮殿は、金日成主席と金正日総書記の遺体が安置される、北朝鮮体制におけ