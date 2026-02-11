子どもたちが楽しみながら学べる「ウインターフェスティバル」が、2月11日、徳島市の文化の森で開かれ、家族連れらで賑わっています。「文化の森ウインターフェスティバル」は、県立博物館や近代美術館など、文化の森の各施設が毎年この時期に開いているものです。博物館では、約30種類の鉱物や化石などに触ることのできるコーナーが設けられています。（スタッフ）「この上から見ただけだったら、貝とあ