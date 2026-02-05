左：「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」、右：個包装表面デザイン（全6種のメッセージ）ネスレ日本は、ファミリアとコラボレーションしたオリジナルパッケージの「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」を、3月1日から数量限定で発売する。同コラボレーションは、子どもとその家族の未来のために、ホッとするひとときを届けるとともに、環境に配慮した取り組みを行いたいという両社