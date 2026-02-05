町田戦に向けた前日練習を行う横浜ＦＭ・遠野大弥横浜ＦＭは５日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して前日練習を行った。＊＊＊開幕の日を誰よりも心待ちにしているのがＦＷ遠野大弥だ。昨年６月２５日のＦＣ東京戦で右アキレス腱（けん）断裂の大けがを負い、手術を経て、昨季の終盤に全体練習に合流していたが、公式戦出場は今季までお預