しっかり準備をして臨んだ採用面接で、予想だにしない屈辱を味わうことがある。茨城県の女性（70代以上）は、かつて某アパレルメーカーの面接を受けた際、衝撃の体験をしたという。学歴や得意なことなど、採用に必要な事柄は一切聞かれず、いきなりこう告げられた。「あなたは不採用です。きっと社内で男と不適切なトラブルを起こすに違いありません」何を根拠に言ったのか、仕事の適性とは全く関係のない理由で人格を決めつけ、拒