今回は、夫の再婚相手に現実を突きつけたエピソードを紹介します。夫の再婚相手に逆恨みされ…「私の元旦那は、私の女友達と不倫し、再婚しました。まぁ元旦那にはイライラすることが多く、正直離婚してよかったんですが、再婚相手である女友達から逆恨みされ、困っています。『あんた、〇〇（元旦那）の取引先に余計なこと言ったでしょ？〇〇の仕事が激減してお金がないの』『〇〇は結婚前、羽振りがよかったのに、今は超ケチな