サンワサプライは1月29日、コンパクトな折りたたみ式Bluetoothマウス「400-MABS233」を同社の公式オンラインストア「サンワサプライ」で発売した。価格は4280円。カラーはブラック、ブルーの2色を展開する。●コンパクトに折りたたみ！ 静音設計でどこでも使えて持ち運べる新製品は、高速スクロールに対応し、クレジットカードよりも奥行きが小さくなる折りたたみ式のワイヤレスマウス。スライドカバーを閉じることで奥行きは