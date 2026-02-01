来年のSVリーグオールスター会場決定バレーボールのSVリーグは来年1月30日に「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27」をエスコンフィールドHOKKAIDOで男女同日に開催すると1月31日に発表した。ファンも歓喜している。SVリーグはリリースで、エスコンフィールドでのオールスター開催理由を次のように説明した。「SVLは競技を『観戦』するだけでなく、『一日を通して楽しむ』滞在型のエンターテインメント体験を創出することも重要