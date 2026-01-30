地球から約650光年離れた「らせん星雲」の詳細な赤外線画像の撮影に、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が成功した。死にゆく恒星から流れ出すガスの構造を鮮明に捉えた画像は、数十億年後に太陽が迎える運命を予言している。