◇「フィジカルAIのライバル」対照的な二つの風景現代自動車が昨年、過去最大の売上高を記録したが、米国の関税負担の影響で収益性指標は悪化した。29日、現代自動車は昨年の売上高が前年比6.3％増の186兆2545億ウォン（約20兆円）を記録したと公示した。ただし、営業利益は同期間に19.5％減少し、11兆4679億ウォンとなった。昨年4月から課されている米国の自動車関税負担や、海外ディーラー向けインセンティブの増加などが影響し