大学の外では”たかり”生活警察車両の後部座席に座り、片目だけを開けて外の様子を窺う男からは、かつて“カリスマ教授”と言われた品格も威厳もまったく感じられなかった。１月24日、警視庁は、東京大学大学院・医学系研究科の皮膚科学教授で医師の、佐藤伸一容疑者（62）を収賄容疑で逮捕した。「捜査関係者によると、佐藤容疑者と部下で同大学院元特任准教授の医師、吉崎歩容疑者（46）の２人が、飲食代を含む計460万円超相当