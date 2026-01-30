春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、「年夜飯（年越し料理）」市場がヒートアップしつつあります。中国東南部の福建省福州市では現在、多くのレストランで年越し料理の予約がピークを迎えています。多くのレストランは昨年の12月末から今年の年越し料理の予約を受け付けており、1月に入ってから注文量が急増しています。現在、ほとんどのレストランで年越し料理用の個室はほぼ満席になっており、一部のホテルでは需要に対応し