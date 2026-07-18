ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆対象の私鉄は「クレカ乗車」がお得みなさん「クレカ乗車」を利用していますか？クレカ乗車とは今持っているクレジットカードで、そのまま改札を通り電車に乗れるサービスのことです。僕はJR以外の電車に乗るときは必ずクレカ乗車を利用しています。というのも、