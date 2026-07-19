乗車券を持たず鉄道を利用したとして52歳の男が逮捕されました。鉄道営業法違反の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の52歳の男です。警察によりますと男は18日、群馬・水上駅から湯沢町・土樽駅までの列車に乗車し、その際に切符を持っていなかったということです。車掌が車両内で切符を確認したところ、男が持っていないのが発覚。逮捕に至りました。JRによりますと、水上駅から土樽駅の運賃は440円。警察の調べに対し男は「私