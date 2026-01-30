発達障害の子どもは、舌の感覚過敏があるので偏食の子が多いといわれています。逆に「感覚鈍麻」で、付け合わせのレモンの皮などを全部食べてしまう子もいます。また、「出されたものは全て食べなくてはならない」というルールにこだわり、レモンの皮、ミカンの外側の皮だけでなく、皿に残った汁をなめて皿を真っ白にしたい子もいます。【画像】「えっ…そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です