発達障害の子どもは、舌の感覚過敏があるので偏食の子が多いといわれています。逆に「感覚鈍麻」で、付け合わせのレモンの皮などを全部食べてしまう子もいます。また、「出されたものは全て食べなくてはならない」というルールにこだわり、レモンの皮、ミカンの外側の皮だけでなく、皿に残った汁をなめて皿を真っ白にしたい子もいます。

連絡帳には「残さず食べました」。しかし実際は…

偏食になる要素は大きく2つあります。1つ目は「同じパターンにこだわる」こと。

例えば、「同じ服しか着られない」「同じ道順しか歩けない」こだわりやパターン化と同様に、「見慣れているものしか食べたくない」という気持ちから、決まったものばかり食べるようになるケースがあります。中には「白いご飯しか食べられない」「ゴボウとチキンナゲットしか食べられない」「365日、◯◯製のポークカレーしか食べない」子もいます。食べ慣れていないものには恐怖や不安を感じるようです。

そして2つ目は、聴覚過敏や視覚過敏と同じように「舌の感覚過敏」があることです。普通の人以上に舌が敏感で、例えばコロッケや揚げ物などが「針で舌を刺されるように感じる」ため、食べられない子もいます。この“ダブルパンチ”で、偏食が起こりやすいようです。

そんな中で、「お皿をピカピカにしよう！」と、とにかく出されたものを全部食べさせようとする方針の保育園などもしばしば見受けられます。私は、「これは虐待である」とまでは言えませんが、子どもにとってものすごく苦痛だと思うのです。

あるとき、給食で「お皿をピカピカに」と言われて、嫌いなトウモロコシを無理やり食べさせられた子がいました。その子は、まるでリスのように両頬を膨らませて、トウモロコシを口の中のあちこちに押し込んだまま、放課後等デイサービスに行ったそうです。そこで支援員さんから、「口の中からトウモロコシがいっぱい出てきた」と保護者に報告がありました。学校からの連絡帳には「残さず食べました」と書いてあったといいます。

さて、「ひと口だけ食べたら、もう食べなくていいからね」と言って少しだけ食べさせることもありますが、これ、例えば「芋虫を食べろ」と言われたらどうでしょう。「ひとかけらだけでいいから」と言われて、プチっと切られた芋虫を食べたいと思うでしょうか？

たとえひとかけらでも、嫌なものは嫌ですよね。「ひとかけらだけ食べたら許してくれる」と思っても、「あ、おいしい！ 全部食べよう！」とはならないと思います。だから、保育園や小学校でよく行われる「残さず食べよう」「一口だけでも食べよう」という指導はどうなのかな、と思います。

私の息子は知的障害を伴う自閉症です。食物アレルギーもあり、食べられるものが限られていました。カボチャや納豆ばかりです。

私は「カボチャも納豆も栄養があるからいいじゃない」と思っていたのですが、栄養士さんから「納豆はタンパク質としていいけれど植物性なので、動物性タンパクも取ってください」と言われました。それで鶏の唐揚げなどを食べさせようとしましたが、息子は食べませんでした。

ところが、息子が通っていた保育園の先生が厳しかったのです。「残さず食べよう！」「お皿をピカピカに！」と言われ、「保育園では出されたものを食べなきゃいけない」と思い込んだようで、給食はちゃんと食べていました。

小学校に上がったとき、担任の先生に「立石くんは嫌いなものがないんですね、全部残さず食べます」と言われて、私はびっくり。家ではカボチャと納豆しか食べないのに。

どうやら、「給食は食べなきゃいけない」「家や外食では好きなものだけ食べていい」というように、パターン化・こだわり化したようです。

苦手なものも食べさせていたおかげで好き嫌いなく育つ子もいますが、嫌いなものを「芋虫を少しだけ食べる」感覚で無理に食べさせられたことがトラウマになってしまい、大人になっても食べられない子もいます。

偏食の子が初めて出会う食べ物

昔、私が喫茶店でバイトをしていたときのこと。毎日、夕方4時に来て「クリームソーダお願いします。クリームを抜いて」と注文するおじさんがいました。「ソーダ水でよろしいですか？」と聞くと、「クリームソーダでクリーム抜いて」と言います。だから、一度クリームソーダを作り、クリームを取り除いて出していました。

先日お預かりした自閉症の子も、白いご飯しか食べられません。でも、すし店では「かっぱ巻きを注文する」と言うのです。よく聞くと、かっぱ巻きを注文して“キュウリを抜いてから”食べるらしいのです。「なんだか、あのときのおじさんと似てるなあ」と思いました。味というより、味が少し残っていてもその方法で食べたい、というこだわりなのですね。

「カレーライスは好きだけれど、出されるときはご飯とカレーが別になっていないとダメ」という子もいます。自分で、別の皿からご飯にかけて食べたいのです。これが自分流なのか、わがままなのか、こだわりなのかは分かりませんが……。

そして、初めて食べさせるものは「おいしいもの」がいいです。私の息子の場合、初めてのコーヒーは苦く濃いのを飲ませたら以降は断固拒否、硬い牛肉を食べさせたら牛肉が嫌いに。そして強炭酸水を飲ませたら、ビールを含む炭酸水を拒否するようになりました。

私は息子の偏食を直そうとは思っていませんでしたが、初めて口にさせるものはおいしいもの（薄いコーヒー、やわらかい霜降り、微炭酸）を選べばよかった、と猛省しています。