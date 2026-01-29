「おやつよくばりすぎてお家に帰れなかったの！！ 何が起こったかわからないってお顔もかわいい」【動画】逆立ち状態に！ 足バタバタしてゴロンそんなコメントが添えられた動画に映っているのは、ハムスターの「はむきち」くん（生後9カ月・男の子）です。ハウスの向こう側からひょっこり現れたはむきちくん。おやつを口いっぱいに詰め込み、両頬がふっくらと膨らんでいます。正面の木造りの“おうち”へまっすぐ歩いてくると、入