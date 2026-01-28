快適な車内環境にも注目！トヨタ出身のエンジニアである谷中壯弘氏が率いるモビリティ・スタートアップのリーンモビリティが、都市型小型EV「Lean3（リーンスリー）」の市販仕様車を披露しました。この新しい車両は、2026年1月9日から11日にかけて開催された「東京オートサロン2026」の会場で公開されました。【画像】超カッコいい！これが 自立する3輪モビリティ「リーン3」です！ 画像で見る（15枚）Lean3は、谷中氏が「ト