ＮＹ時間に入ってドル安の強まりから、ポンドドルは買いが優勢となっており、１．３６ドル台に上昇している。一方、ポンド円は円高の動きから、２１２円台に下落。ポンドドルは２００日線から上放れる展開が加速しており、今年に入ってからの調整の動きを終了し、昨年１１月以降の上昇トレンドに戻りそうな気配も出ている。 本日は英中銀のグリーン委員の講演が伝わっていたが、ＦＲＢが利下げに踏み切れば、英インフ